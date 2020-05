Magistrát pripravuje zmenu na križovatke Račianska - Sliačska... žiaľ na úkor obyvateľov.

Magistrát pripravuje zmenu na križovatke Račianska - Sliačska. Rád by som povedal že k zlepšeniu dopravnej situácie pre obyvateľov, ale je to presne naopak...

Namiesto dlho požadovanej svetelnej signalizácie pristupujú k obmedzeniam možností obyvateľov, čo tu bývame na úkor dopravného tranzitu.

Podľa nového návrhu magistrátu už neodbočíme zo Sliačskej smerom na Raču a ani sa neotočia autá vychádzajúce z bytového domu vedľa Billy ako aj jej zákazníci. Magistrát k tomuto opatreniu chce pristúpiť aj napriek tomu, že do budovy VUZ sa prednedávnom presťahovalo ministerstvo spravodlivosti. Už vidím ako sa minister a úradníci budú chodiť točiť na Biely kríž. Nebudú... budú sa chodiť točiť na Sliačsku a cez sídlisko Teplická, čím bude vznikať ešte väčšia zápcha a kolízie ako sú doteraz. A tí, ktorý sa predsa len pôjdu otočiť na Biely kríž zas zahustia dopravu na Račianskej. Ak k tomu prirátame aj zbytočné vyprodukované výfukové splodiny tak to celé vychádza ako veľký nezmysel.

Križovatka už pritom mohla byť dávno vybudovaná za peniaze developerov ( tak ako to urobili napríklad Malé Krasňany ) ktorý stavajú bytové projekty napojené na Sliačsku a priľahlé ulice. No žiaľ, nikdy sa táto požiadavka obyvateľov do stavebných povolení developerov nedostala. A to aj napriek tomu, že táto lokalita patrí medzi najnehodovejšie a najškodovejšie v Bratislave. Veď len v minulom a tomto týždni tam boli 3 dopravné nehody... Spolu s križovatkou by sa mal vybudovať aj prechod pre chodcov a cyklistov ktorý tu dlhodobo chýba.

Nechceme sa už ďalej len nečinne prizerať na svojvôľu pracovníkov magistrátu a zákulisné rozhodovanie bez znalosti miestnych pomerov ( ktoré by nevznikli ak by križovatku dôsledne dali do podmienok developerov ) a pokúsime sa ich rozhodnutie zmeniť vyvolaním verejnej diskusie s podporou občianskej petície v ktorej budeme požadovať vybudovanie plnohodnotnej svetelnej križovatky aj s prechodom pre chodcov a cyklistov.

O pomoc sme požiadali mestskú poslankyňu Katku Augustinič, ktorá našu iniciatívu vníma veľmi pozitívne a zároveň nám prisľúbila pomoc pri jej presadzovaní.

Určite zaznie argument, že na to nemajú peniaze, no ten neberieme, na poplatkoch za rozvoj vybrali samosprávy v dotknutom území státisíce... a zákon hovorí predsa jasne: „ Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala "„. No a ruku na srdce, máte pocit, že Magistrát alebo Mestská časť by v danom území v posledných rokoch niečo investovala...?